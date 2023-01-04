Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde sahte/kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde iki farklı adrese baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 80 litre etil alkol, 50 şişe satışa hazır içki, 17 adet sahte içki kiti ve 1 adet damıtma seti ile alkol yapımında ve satışında kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda boş şişe ve materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.