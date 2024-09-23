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Güncel
AA 23.09.2024 11:46

Ordu'da şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde şehit polis memuru Osman Bodur'un kızı Emine Bera'nın 14. yaşı dolayısıyla doğum günü pastası kesildi.

Ordu'da şehit çocuğu için sürpriz doğum günü yapıldı

Van'da 2016'da, terör örgütü PKK mensuplarının el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Bodur'un kızı Emine Bera, Ünye Şehir Stadı'nda oynanan Ünye Kadın Spor Kulübü ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşılaşmasını izledi.

İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'un davetlisi olarak stada gelen Emine Bera için maç bitiminde 14 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü sürprizi yapıldı.

Emine Bera, pastadaki mumları üfleyerek doğum günü sürprizi karşısında heyecan yaşadı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy, Emine Bera'nın doğum gününü kutladı.

Başkan Tavlı, Emine Bera'ya bilgisayar hediye edeceğinin sözünü verdi.

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