Ordu'da alınan bilgiye göre, Tufan Ö. idaresindeki plakası ve ruhsatı olmayan motosiklet, Cumhuriyet Meydanı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Hakan D'ye çarptı.

Kazada yayayla birlikte motosikletin sürücüsü ve arkasında bulunan Emircan D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken motosiklet trafikten men edildi.