Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaşamını yitirdi.
Ordu'da alınan bilgiye göre, N.Ş. yönetimindeki 52 M 7716 plakalı minibüs, Duayeri Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Y.S'ye çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü N.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu
Sıradaki Haber
Başkentte polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz