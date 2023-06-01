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Güncel
İHA 01.06.2023 13:25

Ordu’da kruvaziyer hareketliliği

Türkiye’de artan kruvaziyer turizmi pastasından Ordu’da payını alıyor. 2022 Aralık ayından bu yana dev yolcu gemilerine ev sahipliği Ünye Limanı, Ordu’da turizmin hareketlenmesini sağladı.

Ordu’da kruvaziyer hareketliliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla uluslararası yeterlilik seviyesine getirilen Ünye Limanı, her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor.

Yapılan büyütme çalışmalarının ardından Ro-Ro ve konteyner taşımacılığına açılan liman, kruvaziyer turizmine de ev sahipliği yapıyor.

Binlerce turist ağırlandı

Deniz turizminin yaygın olduğu bölgelerde ağırlıklı olarak yapılan kruvaziyer seferlerinin yeni rotası Ordu oldu. Öncesinde Trabzon, Amasra, İstanbul limanlarında duraklayan gemiler, şimdi ise Ordu’yu da rotasına ekledi. 6 aydan bu yana Rusya’dan hareket ederek rotalarından biri olan Ordu’ya gelen kruvaziyer gemisi 7 kez Ünye Limanına sefer düzenledi. Düzenlenen seferler ile Ordu’ya gelen turistler turlar eşliğinde şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek bol bol alışveriş yapabilme imkânı buluyor. Kruvaziyer turizmi hem deniz turizmi canlandırırken hem de Ordu’nun ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlamış oluyor. Ordu’nun dünyaya açılan kapılarından biri olan Ünye Limanı'nın bundan sonra da çok sayıda kruvaziyere ev sahipliği yapmaya devam edeceği öngörülüyor.

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