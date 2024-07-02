Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Akyazı Mahallesi'ndeki bir restorandan 89 bin 750 lira, 1 bilezik, 7 gram altın ile 10 çeyrek altın çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Suç makinesi çıktılar

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 53 suç kaydı bulunan M.Ş.,19 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. ile M.A. olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelilerin bulunduğu aracı Yeni Mahalle'de takibe aldı. Polisin kovalamacası sonucu araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulunmasının ardından yakalandı.

Araçtaki aramada, 2 kurusıkı tabanca, 2 taşlama makinesi, 1 çekiç ile 1 keser ele geçirildi.