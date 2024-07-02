Erzincan'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

Abdulhamit Ç'nin kullandığı beton mikseri, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, Murat S. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 1'i çocuk 3 yaralı, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki G.S. ve A.B.S'yi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.