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Güncel
İHA 18.01.2024 11:10

Ordu'da Gazze'ye yardım seferberliği

Ordu’nun Aybastı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınlar Gazzeli çocuklar için yorgan ve kıyafet dikiyor. Yardım malzemeleri şubat ayında saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak.

Ordu'da Gazze'ye yardım seferberliği
[Fotograf: İHA]

Aybastı ilçesinde dikiş makinelerinin başına geçen kadınlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda Filistin halkına destek için üretim yapıyor.

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, kursiyerlerin tamamının gönüllülerden oluştuğunu ifade ederek, “'Bu atölyede sabah 9'dan akşam 3 ve 4'e kadar gönüllü kursiyerlerimiz tarafından Gazzeli çocuklarımız için eşofman ve pijama dikiliyor. Bir nebze de yorgan dikimi gerçekleşiyor" dedi.

Ordu'da Gazze'ye yardım seferberliği

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, “'Biz de Aybastı Belediyesi olarak ip, kumaş gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen kursiyer kadınlar ise düşüncelerini şöyle özetledi:

“Aybastılı bayanlar olarak Gazzeli çocuklar için pijama, üst ve diğer şeyleri dikmeye çalışıyoruz. İnşallah bir nebze olsun onları ısıtır ama önemli olan onların yani yüreklerinin ısınması. O da bizi mutlu eder."

Bugüne kadar 500'ü aşkın pijama ve yorgan üreten ve 5 bin sayısına ulaşmak için yoğun çaba gösteren Aybastılı gönüllü kursiyerlerin ürettikleri tüm malzemeler Şubat ayında Gazze'ye gönderilecek.

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