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Güncel
AA 18.01.2024 10:21

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza

Tekirdağ'da geçen yıl çevreyi kirleten 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı, 44 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza
[Fotograf: AA]

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı mesai içi ve mesai dışı saatlerde 1564 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Ekiplerce 62'si hava kirliliği, 69'u su kirliliği ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde 214 tesise 66 milyon 264 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda 44 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

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