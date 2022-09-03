Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nın, 5-13 Eylül tarihlerinde kente geleceği belirtildi.

Tırda, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitimlerin verileceği de vurgulanan açıklamada, "AFAD Deprem Simülasyon Tırı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 5-6 Eylül'de Ünye ilçemizin Cumhuriyet Meydanı'nda, 7-8 Eylül'de Fatsa ilçemizin Hükümet Konağı önünde, 9-13 Eylül tarihleri arasında Altınordu ilçemizin Tayfun Gürsoy Parkı'nda halkımızın ziyaretine açık tutulacak ve deprem konusunda teorik ve pratik eğitimler verilecek." ifadeleri kullanıldı.