Ordu'da çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı

Atatürk Mahallesi'nde bir otele ait otoparkta, Ü.Ö. ile otel çalışanlarından E.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otel sahiplerinin yakını olduğu öğrenilen İ.A'nın da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirini darbetti.

Bunun üzerine İ.A'nın tabancayla ateş açması sonucu Ü.Ö. ile otoparktaki aracına bindiği sırada seken kurşunun isabet ettiği İ.T. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin hastanedeki tedavisinin ardından Ü.Ö. ile İ.A ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. ve Ü.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.