Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde 4 Mart'ta Mehmet ve kardeşi Kadir Yüksel'i, yaklaşık bir hafta önce de Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan Kadir B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınmak üzere Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadir B, 4 Şubat'ta komşuları Mehmet ve Kadir Yüksel'in daveti üzerine Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerine gitmiş, misafirleri evden ayrıldıktan sonra babalarının cep telefonunun çalındığını iddia eden kardeşler, durumu jandarmaya bildirmişti.

Bunun üzerine Kadir B, telefonu vermek üzere çağırdığı kardeşleri tabancayla yaralamıştı.

Yaklaşık bir hafta önce de Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bir kişiyi tabancayla yaralayarak kaçtığı belirlenen zanlı, Altınordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve araştırma ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanmıştı.