Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sahte içki satışı yaptığını belirledi.
Zanlının Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki iş yeri ile Mevlana Mahallesi'ndeki aracında yapılan aramada, 355 litre etil alkol, 30 içki aroması ve 1,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.E. emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Sahte İçki Sahte Alkol
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