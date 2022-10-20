Ünye Belediyesi öncülüğünde, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Karadeniz Off Road Kupası yarışları düzenlenecek.

Yarışlar öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü Başkanı Alper Argan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı ziyaret etti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Organizasyonun üçüncüsünü Ünye’de cumartesi ve pazar günü gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu çatısı altında off-road yarışmalarını 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenledik. Ünye’deki havaalanı mevkiinde saat 11.00’de yarışlarımız başlayacak. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre hafta sonu havanın da güzel olmasıyla keyifli bir yarış izleyeceğiz. Sportif faaliyetlerin içerisinde otomobil sporları da ciddi anlamda ilgi görüyor, geçen yıl ve önceki yıl düzenlediğimiz organizasyonlarda buna şahit olduk. İnşallah bu yıl da kazasız bir şekilde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.