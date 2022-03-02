Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ördek avcıları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ördek avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kayseri'de acil çağrı merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı mevkiinde ördek avı yapmaya hazırlananlara yönelik operasyon düzenledi.
Ördek avlamaya çalışırken suçüstü yakılanan 2 avcıya kişi başı 2 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
Aynı suçu ikinci kez işlediği belirlenen bir avcının avlanma belgesi iptal edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık Kayseri
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