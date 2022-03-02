Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta kar yağışı sebebiyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve kar yağışına bıraktı.
Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve bazı yollar karla kaplandı.
Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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