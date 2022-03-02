Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Gürcistan'ın, bugün yolcu geçişlerine başlaması planlanan Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarının açılmasını askıya aldığını bildirdi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020 tarihinde Gürcistan hükümeti tarafından tek taraflı yolcu trafiğine kapatılan, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart itibariyle açılacaktı.

Geçici olarak askıya alındı

Her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılmasını beklediklerini belirten Demirci, Gürcistan'daki yetkililerden aldığı bilgiye göre, kapıların açılmasının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Demirci, "Bugün yaptığımız görüşmelerde Gürcistan, bazı konjonktür sebepler dolayısıyla ikinci bir emre kadar bu geçişleri bekletiyor. Bizim açımızdan bir sorun yok" dedi.

Her iki sınır kapısında da tır geçişleri sorunsuz devam ediyor.