Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan güne karla uyandı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Ardahan'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini arttırarak devam etmesi sonucu kent beyaza bürüdü.
Ardahanlılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştı.
Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 derece kadar düştü. Kar yağışının bereket olduğunu söyleyen Yunus Altundal, `Memleketin güzelliği yağıyor` dedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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