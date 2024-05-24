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Güncel
İHA 24.05.2024 17:18

Oltu'da yağış etkili oldu, mazgallarda sular taştı

Sağanak yağış Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşamı olumsuz olarak etkiledi.

Oltu'da yağış etkili oldu, mazgallarda sular taştı

Öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Oltu ilçesinde yolları su altında bırakırken zaman zaman sular mazgallardan taştı.

Vatandaşlar da sağanak yağış karşısında hem araç hem de yaya olarak hareket etmekte zorlandı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca; kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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