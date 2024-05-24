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Güncel
AA 24.05.2024 17:14

Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 22 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden biri de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Ne olmuştu?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaşmıştı.

Bu salonlara düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarılmıştı.

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