Ordu'da Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuruları değerlendiriliyor

Ordu Valisi Muammer Erol'un Ordu'da göreve başladığı günden bu yana İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne yapılan ÇED başvurularını, ilgili kurum yöneticileri ile yerinde görerek karar verilmesi kararlaştırıldı.

ÇED başvurularını değerlendirme uygulaması bugün de devam etti. Vali Muammer Erol beraberindeki ilgili kurum yöneticileri ve uzmanlarla Çaybaşı, Fatsa, Çamaş ve Gürgentepe ilçelerini ziyaret giderek, ÇED başvurusunda bulunan yatırımcı ve işletmelerin taleplerini yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.

"Bu uygulamayı tüm ÇED başvurularında yapacağız"

Vali Erol'un değerlendirmeler sırasında şöyle konuştu:

"2872 sayılı kanun kapsamında yer alan kamu ya da özel projelerde, yatırımlarda, mevcut işletmelerin kapasite artırımlarında veya alan genişletmelerinde ÇED raporu alınması gerekmektedir. ÇED raporu da ilgili kurumlarımızın yazılı görüşleri sonucu oluşturulmaktadır. ÇED sürecinde daha doğru ve sağlıklı kararlar verilebilmesi için yapılan ÇED başvurularını ilgili kurum yöneticilerimiz ve uzmanlarımızla yerinde inceliyoruz. Yapmış olduğumuz bu incelemelerden sonra da ilgili kurumlarımız görüşlerini bildiriyorlar. Böylece yapılan işlemlerde bir tereddütte mahal vermemiş oluyoruz. Bu uygulamamızı tüm ÇED başvurularında yapacağız."