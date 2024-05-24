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Güncel
İHA 24.05.2024 17:27

Aksaray'da hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da bir ikametten 12 bin TL değerinde eşya çalan hırsız, JASAT ekiplerince, çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Aksaray'da hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama
[Fotograf: İHA]

Aksaray’ın merkeze bağlı Hanobası köyünde müstakil bir evde yaşayan G.Ü., evinden hırsızlık yapılması üzerine durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı.

Güvenlik kameralarından yola çıkan Altınkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve JASAT dedektifleri, hırsızın kimliğini ve ikametini tespit etti.

Aksaray'da hırsızlık operasyonu: 1 tutuklama

Şüpheli çaldığı malzemelerle evinde yakalandı

Ekipler şüpheli H.G.'yi Altınkaya köyündeki evine yaptığı operasyonla yakaladı.

Evde yapılan aramada çalınan 12 bin TL değerindeki 8 adet tespih, 1 adet elektrikli delici, 1 adet elektrikli parke zımba makinesi, 1 havalı zımba makinesi, 1 şarjlı delici alet, 1 spiral makinesi, 1 adet anahtar takımı seti, 2 adet halı ve 1 adet takım çantası eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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