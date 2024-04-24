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Güncel
AA 24.04.2024 13:36

Okullardan bilgisayar çalan şüpheli yakalandı

Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan dizüstü bilgisayar çalan zanlı gözaltına alındı.

Okullardan bilgisayar çalan şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya, Bursa ve Yalova'daki okullardan bilgisayar hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelisi Ahmet B., Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi'nde çalıntı bilgisayarları satmaya çalıştığı bilgisi üzerine ekipler operasyon yaptı.

Yapılan aramada şüphelinin çantasında okullardan çalındığı belirlenen çok sayıda dizüstü bilgisayar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin Kütahya, Bursa ve Yalova'daki 6 okuldan 10 dizüstü bilgisayar çaldığı belirlendi.

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