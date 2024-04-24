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Güncel
AA 24.04.2024 13:33

Amasya'da öğrencilere polislerden 23 Nisan ziyareti

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere sürpriz 23 Nisan ziyareti gerçekleştirdi.

Amasya'da öğrencilere polislerden 23 Nisan ziyareti
[Fotograf: AA]

Ekipler, bayram kutlaması için okulda olan Bahçeleriçi İlkokulu 1/C sınıfını ziyaret ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı, çocuklara Türk bayrağı dağıttı.

Habersiz gelen polis ekiplerini karşısında gören öğrenciler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Amasya'da öğrencilere polislerden 23 Nisan ziyareti

Polis ekipleri okul bahçesindeki ekip otosuna çocukları bindirerek, onlara polislik mesleğini anlattı.

Sınıf öğretmeni Gülcan Kazancıoğlu, "Polislerimiz hiç habersiz geldiler. Çok mutlu olduk. Bayramımızı kutladılar, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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