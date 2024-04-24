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Güncel
AA 24.04.2024 13:20

Türk devletleri uzay ajansları Ankara'da buluştu

Türk Devletleri Teşkilatına TDT üye ülkelerin uzay ajansları, çalışmalarına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere toplandı.

Türk devletleri uzay ajansları Ankara'da buluştu
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) ev sahipliğinde düzenlenen Space Technology Conference (STC) kapsamındaki Türk Devletleri Teşkilatı Uzay Ajansları 3. Toplantısı, Ankara JW Marriott Otel'de yapıldı.

Toplantının açılışı, TUA Başkanı Yusuf Kıraç ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov'un katılımıyla yapıldı.

Azimov, burada yaptığı konuşmada, uzay araştırmalarının, insanlığın sınırsız merakının ve boyun eğmez keşif ruhunun bir kanıtı olduğunu vurguladı.

FotoğraF: TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov[FotoğraF: TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov]

"Yeni bir dönemin dönüm noktasındayız"

Yüzyıllardır medeniyetlerin yıldızlara merakla baktığını ve evrenin gizemlerini çözmeye çalıştığını söyleyen Azimov, "Bugün, uluslarımızın ve dünyanın geleceği için muazzam fırsatlar sunan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin dönüm noktasındayız. Bu keşif, çağdaş dünyada karşılaştığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmede etkili olduğunu, modern yaşam tarzımız için hayati önem taşıyan yenilikleri ve keşifleri geliştirdiğini kanıtladı" diye konuştu.

Azimov, uzay çalışmalarının bugün ve geleceğe ışık tutmanın yanı sıra çeşitli işbirliği alanlarını da kapsadığı söyledi.

"Uzay alanında işbirliğine özel önem veriyoruz"

Bunlar arasında afet yönetimi, uydu iletişimi, çevresel izleme ve koruma, doğal kaynak yönetimi, eğitim ve kapasite geliştirme gibi konuların yer aldığını vurgulayan Azimov şöyle konuştu:

"Üye ve gözlemci devletlerimizin kaydettiği ilerleme, kolektif işbirliğimizin ve bu perspektifte birlikte çalışmaya yönelik ortak kararlılığımızın önemini vurgulamaktadır. TDT olarak uzay alanında işbirliğine özel önem veriyoruz. Tecrübe paylaşımı ve diğer alanlardaki işbirliklerimizi geliştirmek için bir araya gelmemizin kazan-kazan etkisi yaratacağı aşikardır."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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Ankara Türk Devletleri Teşkilatı Türkiye Uzay Ajansı
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