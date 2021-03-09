Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk televizyonunda soruları yanıtladı.

Nisan ayında ara tatilin olmayacağını belirtti.

"Ara tatil yok"

Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" diyerek şunları söyledi:

"15 şubattaki 2 haftayı 3 hafta yaptık. O ara tatili alarak oraya ekledik. Ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

"Bizim şu anda ilan edilmiş tarihle ilgili bir çalışmamız yok"

Selçuk, LGS'nin ilan edilen tarih 6 Haziran'da yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda bizim 6 Haziran'daki sınavla ilgili biliyorsunuz LGS'ye biz karar veriyoruz diğerine YÖK karar veriyor, ÖSYM karar veriyor. Bizim şu anda ilan edilmiş tarihle ilgili bir çalışmamız yok. Ama bizim uzattığımız tarih bir destekleme çalışmasıdır. Yoksa sınavdan sorumlu oldukları bir durumdan söz etmiyoruz."