Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimlerinde 61 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-7 Mart'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 41 tabanca, 15 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 362 mermi ve 88 kartuşa el konuldu.
Ekipler ayrıca 2 otomobil, bir traktör, 10 motosiklet ve 8 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 275 kişi de yakalandı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 6 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 13:17
- 13:10
- 13:03
- 13:08
- 12:47
Sıradaki Haber
Bakan Karaismailoğlu, kamu-özel iş birliği modeliyle sağlanan başarıyı anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz