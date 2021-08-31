Eğitim öğretim tüm kademelerde 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hedeflerinin sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek olduğunu söyledi.

Okullar, 6 Eylül'de yeni tedbirlerle açılacak. Okula maske ile gidilecek, yemekhaneler, kantinler ve pansiyonlar açık olacak. 6 Eylül öncesinde de uyum eğitimleri yapılacak.

Bakan Özer, uyum eğitimlerinin 1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacağını belirterek, 1-3 Eylül tarihleri arasında öğretmenlere COVID-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceklerini söyledi.

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden eğitime devam edecek. Destekleme ve yetiştirme kursları 8'inci ve 12'nci sınıflar için düzenlenecek.

Öğretmenlere "aşı" çağrısı

Öğretmenlere aşı çağrısı da yapan Özer, "Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar." dedi.

Aşı olmayan öğretmen ve okul görevlilerinden haftada en az iki kez PCR testi istenecek.

MEB'de yüz yüze eğitim toplantısı

Yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü ile toplantı yaptı.



Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının sağlıkla ve güvenle başlayabilmesi için devam eden hazırlıklar ele alındı.



Yangın ve selden etkilenen illerdeki okulların açılışına kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.