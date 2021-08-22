Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız." dedi.

????Yüz Yüze Eğitim Başlıyor



Bakan Özer: Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız.



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2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Aşı olmayan öğretmene PCR testi zorunluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan " 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." dedi.