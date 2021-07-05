Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Habertürk'te okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı. Okullar 6 Eylül'de açılıyor.

Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.