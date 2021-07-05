Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı...
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı. Okullar 6 Eylül'de açılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Habertürk'te okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı. Okullar 6 Eylül'de açılıyor.
Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
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