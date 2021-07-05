Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Düşünce Okulu” programı, 05-11 Temmuz tarihleri arasında Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan akademisyenlerin katılımıyla Üsküp’te düzenleniyor.

"Modernleşme ve İslam Coğrafyası” üst başlığıyla gerçekleştirilen eğitim programı, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı “İSAR”ın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir’in verdiği seminer ile başladı.

Tarihi Davut Paşa Hamamı’ndaki “İslami İlimler Çalışmaları ve Modernleşme” konulu seminere; akademisyenler , öğrenciler ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye’deki modernleşme sürecinin en önemli aktörlerinin Balkan kökenli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bedir, düşüncenin evrensel nitelik taşıdığını ancak yerel dinamiklerin de önemli bir unsuru teşkil ettiğini vurguladı.

İlki İstanbul’da, ikincisi salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen “Üsküp Düşünce Okulu” programı, bu yıl İSAR Vakfı ile ortaklaklaşa olarak hem fiziki hem de dijital ortamda düzenleniyor.

Modernleşme süreçlerinin İslam coğrafyası üzerindeki etkileri, Müslümanların kültürel, askeri, siyasi iktidarlarını yitirmedeki rolü, kurumsal dönüşümlerin ne yöne evrildiği konuları bu seminerler üzerinden masaya yatırılıyor.

İSAR Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murteza Bedir, "Bu bölgelerin İslam ilim geleneği, İslam düşüncesi ve evrensel düşünceyi bütünleyen bir çerçevede yeniden kurgulanması sürecinde tabi ki bu toplantılarımız bir katkı verirse biz de çok memnun olacağız." dedi.

Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği Başkanı Sevba Abdula, "Akademik dünyanın da Türkiye ile İslam dünyası ile Balkanların açılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim bu kimlik problemlerimizi ancak bu bilgi birikimi ile farklı coğrafya ve kültürlerle iç içe geçerek daha rahat bir şekilde minimize edebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir hafta sürecek

Bir hafta sürecek “Üsküp Düşünce Okulu” programı kapsamında seminerlerin yanısıra kitap değerlendirmeleri ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.