Taşyaka Mahallesi 179 Sokak'taki iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın, evde hasara yol açtı.​​​​​​​