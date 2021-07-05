Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşyaka Mahallesi 179 Sokak'taki iki katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
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