Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 20:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.
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