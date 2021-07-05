Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." dedi.