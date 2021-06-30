Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 04:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğul veren arı kolonisi, caddedeki ağaçtan kovana alındı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de oğul verip caddedeki akasya ağacında toplanan arı kolonisi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana aktarıldı.
Kent merkezinde Dr. Sami Yağız Caddesi'nde kaldırım kenarındaki akasya ağacında oğul veren arı kolonisinin toplandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Caddeye gelen itfaiye ekipleri, kentte arıcılık yapan Ertuğrul Özkan'ı itfaiye aracının sepetine bindirerek, koloniyi kovana aldırdı.
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