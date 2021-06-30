Boyalı Mahallesi muhtarı da olan kooperatif başkanı Bahriye Süer, yaptığı açıklamada, ipek böcekçiliğini geliştirerek gelir kapısı haline getireceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendilerine destek verdiğini aktaran Süer, "Daha önce köyün çevresinde dut dikiminde bulunmuştuk. Şimdi bu dutlar ipek böceğinin hammaddesini oluşturuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri köye kadar gelerek, bu konuda biz bilgilendirdiler ve ne şekilde çalışmada bulunacağımızı bize anlattılar. İpek böcekçiliğini köyümüzde gerçekten bir gelir kapısı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu önümüzdeki senelerde daha da yayınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Süer, çalışmalarında kendilerine destek veren Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a teşekkür etti.