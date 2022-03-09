31 Mart'tan itibaren otoyol ve köprülerde sadece Hızlı Geçiş Sistemi geçerli olacak. Otomatik Geçiş Sistemi cihazları artık kullanılmayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS cihazlarının HGS etiketleriyle değiştirilmesi konusunda sürücüleri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS cihazının HGS etiketiyle ücretsiz değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.

İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek

OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılmalı

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına veya kredi kartına iade edilecek.

31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.

