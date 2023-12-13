Az Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.12.2023 17:32

Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi

İsmail Yıldırım İlkokulu öğretmen ve velileri, "Filistin'i Unutma" sloganıyla geliri İsrail saldırısı altındaki Filistinlilere ulaştırılmak üzere için kermes düzenledi.

Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi

Okulun çok amaçlı salonundaki kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Şube Müdürü Hasan Tekke, emeği geçenleri tebrik etti.

Kabahasanoğlu, Gazze'de büyük zulüm olduğunu belirterek, "Hepimiz elimizden geldiğince bunun acılarını dindirmek istiyoruz. Kermeste minik yavrularımız da ürünler alarak bu kampanyaya destek oluyor. İnşallah çocuklarımızın desteği ve duasıyla bu zulüm sona erecektir. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Okul Müdürü Cemal Kızıltay da katılım ve desteğinden dolayı Kabahasanoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün devam eden kermesten elde edilen 22 bin liranın, okul idaresi tarafından Filistin'e ulaştırılmak üzere İHH hesabına yatırıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Çerkeş'te emniyet personeline başarı belgesi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den İsrail'e karşı ses çıkarmasını istedi
18:41
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
18:13
THY ile AnadoluJet'in Trabzon'a bazı seferleri iptal edildi
18:15
Bangkok'ta pazar yerinde yangın
18:02
Kafes Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
FOTO FOKUS
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ