Of'ta Filistin'e yardım kermesi düzenlendi

Okulun çok amaçlı salonundaki kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Şube Müdürü Hasan Tekke, emeği geçenleri tebrik etti.

Kabahasanoğlu, Gazze'de büyük zulüm olduğunu belirterek, "Hepimiz elimizden geldiğince bunun acılarını dindirmek istiyoruz. Kermeste minik yavrularımız da ürünler alarak bu kampanyaya destek oluyor. İnşallah çocuklarımızın desteği ve duasıyla bu zulüm sona erecektir. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Okul Müdürü Cemal Kızıltay da katılım ve desteğinden dolayı Kabahasanoğlu ile emeği geçenlere teşekkür etti.

İki gün devam eden kermesten elde edilen 22 bin liranın, okul idaresi tarafından Filistin'e ulaştırılmak üzere İHH hesabına yatırıldığı bildirildi.