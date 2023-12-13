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Güncel
AA 13.12.2023 17:28

Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı

Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan çiviler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı

Borçka-Hopa kara yolunun Düzköy mevkisinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki çivi dolu kutu yola düştü. Çivilerin yola savrulduğunu fark eden diğer sürücülerin uyarması üzerine kamyonetin sürücüsü de aracını yolun kenarına çekti.

Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünün yoldaki çivileri toplamasına yardım etti.

Çivilerin toplandığı anları ise Cevahir Gençtürk, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gençtürk, "Artvin'den Hopa'ya giderken Can Kurtaran Tüneli'ne gelmeden trafiğin durduğunu fark ettim. Vatandaşların yola saçılan çivileri topladığını görünce ben de onlara yardım ettim ve kısa sürede yolu yeniden güvenli hale getirdik ve yolumuza devam ettik." dedi.

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