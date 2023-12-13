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Güncel
AA 13.12.2023 17:18

Siirt Kitap Fuarı ilgiyle sürüyor

Siirt'te bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi ilgisi ile devam ediyor.

Siirt Kitap Fuarı ilgiyle sürüyor

Valilik ve Siirt Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bir alışveriş merkezinde dün açılışı yapılan fuarı il merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler de ziyaret etti.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu, yazar olarak katıldığı fuara yoğun katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kitapseverlerle bir araya gelen yazarların fuarda söyleşi günü de düzenlediğini dile getiren Memduhoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilginin artarak devam etmesini umuyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku’dur. Kitap fuarında çocuklarımızı, gençlerimizi kitapla bir arada görmekten mutluluk duyuyoruz. Kitap okuyan medeniyet ilerler, kitap okuyan toplum güçlenir büyük medeniyet olur. Tüm insanlarımızı kitap okumaya, kitapları başucunda bulundurmaya ve bilgilerine yeni bilgiler katmaya davet ediyoruz." dedi.

Çocuk kitapları yazarı Adnan Güneş ise geçen yıl da katıldığı fuarın bu yıl da şölen havasında geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Siirt'te gördükleri ilginin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Güneş, bu fuarların her yıl düzenli olarak devam etmesini umduklarını belirtti.

Öğrencilerden Ahmet Mert Tekin de fuarı ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

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