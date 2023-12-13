Bartın’da barkod eğitimi

Bartın’da gerçekleştirilen eğitimde; BARKOD sistemi ile üretim işlerini gerçekleştirecek İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak düzenlenen eğitime Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü katıldı.



Eğitimde; orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması başlatılan, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanmasına imkân veren BARKOD uygulaması, pratik olarak yapıldı. Bartın ve Ulus tüm Şeflikleri tarafından; üretim sahalarında dikili damga ve mesaha işinde Barkod uygulamasının nasıl yapılacağı bilgisinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitim; soruların da yanıtlanması ile oldukça verimli geçti. 2024 yılında tüm üretim sahalarında uygulanacak olan Barkod uygulaması ile; işgücü ve zamandan tasarruf yapılarak, Damga programı çerçevesinde barkodun çakılması, verilerin tablete aktarılması aşamaları uygulamalı şekilde gösterildi. Uygulamada oluşan sistemsel sorunların merkezden çözümü, uygulamanın sonraki aşamaları ile oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi konusunda istişare yapılarak, 2024 yılı içerisinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün genelinde barkod uygulamasına geçileceği bildirildi.