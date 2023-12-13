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Güncel
AA 13.12.2023 17:04

Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi

Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı.

Çorum'da bir yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi

Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne döndü.

Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığını sırada yere fırlatarak darbetti.

Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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