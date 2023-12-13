Şanlıurfa’da jandarmadan şok yol uygulaması

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik ve kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışma çerçevesinde Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hasas burunlu köpeklerin de yer aldığı uygulamada, 31 otobüs, 44 tır ve kamyon ile 136 otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 4 kilo 750 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, gümrük kaçağı 194 paket sigara ile 1 adet telefon ele geçirildi.

Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.