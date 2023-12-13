Az Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.12.2023 17:35

Çerkeş'te emniyet personeline başarı belgesi verildi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen emniyet personeline belgeleri takdim edildi.

Çerkeş'te emniyet personeline başarı belgesi verildi

Vali Taşolar, görevlerinde gösterdikleri olağanüstü gayret ve çalışmalarından dolayı üç defa başarı belgesi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini "üstün başarı belgesi", 19 Kasım'daki olumsuz hava koşullarında D100 kara yolunda gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelini de başarı belgesi ile ödüllendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeline belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu teslim etti.

ETİKETLER
Çankırı
Sıradaki Haber
Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
İspanya Başbakanı Sanchez, AB'den İsrail'e karşı ses çıkarmasını istedi
18:41
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
18:13
THY ile AnadoluJet'in Trabzon'a bazı seferleri iptal edildi
18:15
Bangkok'ta pazar yerinde yangın
18:02
Kafes Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki askeri hareketliliğini görüntülendi
FOTO FOKUS
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
Azerbaycan 2 askerine karşılık 32 Ermeni askerini serbest bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ