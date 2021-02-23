Nizip Belediyesi ekipleri, tüm ilçe merkezini dezenfekte etmelerinin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğiyle karantina altına alınan Adaklı ve Samandöken mahallelerinde bazı evler dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına ilk vakanın görüldüğü günden bu yana çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Sağlığı ön planda tuttuklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerli. Bu sebeple ilçe genelinde başlatmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor ve bu çalışmalarımıza ek olarak karantina altına alınan Adaklı ve Samandöken mahalleri ile önleyici tedbir olarak da Salkım Mahallemizi özel solüsyonlarla steril hale getiriyoruz. Nizip Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden sahada ve sizlerin sağlığı için görev yapmaya devam edecek."