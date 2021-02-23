İlçede önemli sektör haline gelen taş işlemeciliğiyle uğraşanlar, işledikleri taşlardan kolye, yüzük, tespih gibi takılar ve dekorasyon ürünleri yapıyor.

Taş işleme atölye sahiplerinden Burhan Cücük, yaptığı açıklamada, ilçede 200'ün üzerinde kişinin taş toplayıp işlediğini söyledi.

Kendisi gibi taş işlemeye hobi olarak başlayanların zamanla Agat taşı işlemesini mesleğe dönüştürdüğünü anlatan Cücük, salgından dolayı yurt içi ve yurt dışı satışlarının düştüğünü bildirdi.

Taş üreticileri olarak gelecekten umutlu olduklarını belirten Cücük, "Bu nedenle de hiç ara vermeden üretime devam ediyoruz. Agat taşı işletmeciliğine ilgi gösterenlerin sayısı artıyor. Bölgemizde bu taşın fazla olması işi cazip kılıyor." dedi.