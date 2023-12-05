Nizip, 11 aylık ihracat tutarıyla 39 ili geride bıraktı

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin son yıllarda ihracatta önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

Özyurt, 2012'den itibaren düzenledikleri yurt dışı gezileri, ilçede gümrük müdürlüğü kurulması ve Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesinin ihracatın artmasına önemli ölçüde katkı sağladığını ifade etti.

İlçede gıda, sanayi ve ticaretin ön planda olduğuna işaret eden Özyurt, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nizip'in yılın 11 aylık dönemdeki ihracatının 240 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu rakamın 39 ilin ihracat tutarından fazla olduğunu belirtti.

Nizip'in, Şanlıurfa, Diyarbakır, Rize, Burdur, Kırşehir ile yarış halinde olduğuna, ayrıca 16 ilin toplam ihracatından fazla dış satım yaptığına dikkati çeken Özyurt, şunları kaydetti:

"Nizip'in 2011'de 25 milyon dolar olan ihracatı 2022'de 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 11 yılda 12 kat artırmıştır. İlçemizde ihracat yapan firmalarımızın sayısı da artmaktadır. TİM tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracatçı araştırmasında Oda üyesi firmalar yer almaktadır. Oda, 10 yılda 23 defa KOSGEB destekli yurt iş gezisi düzenlenmiş olup, 20 ülkeye 634 kişiyle yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılım sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da ihracat odaklı çalışmalarımızı ve eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca artan talepten dolayı yeni organize sanayi bölgesi çalışmaları da devam etmektedir. Nizip 2. OSB çalışmaları başlatılmış ve müteşebbis heyet oluşturulmuştur. Nizip'in sanayisinin gelişmesiyle birlikte üretim, istihdam ve dış ticaret merkezi olma potansiyelimiz de güçlenmektedir"