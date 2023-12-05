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Güncel
AA 05.12.2023 19:05

Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi

Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi.

Bingöl'de Kariyer Fuarı düzenlendi

Fuar, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yürütülen "TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu" kapsamında Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Fuara, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, akademik personel ve firma temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan FKA Genel Sekreteri Yoğunlu, ajans olarak ulusal kaynakları etkin ve verimli kullandıklarını söyledi.

Ajansın Avrupa Birliği Mali Desteği ile uygulamaya koyduğu TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonunun sağlanması Operasyonu bileşenlerinden biri olan Teknik Destek Operasyonu kapsamında yerel düzeyde kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesine önemli katkılar sağlaması için bir araya geldiklerini ifade eden Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'nin yer aldığı TRB1 bölgesinde 18-35 yaş arası işsiz gençlerin ve sosyal güvencesi olmayan kadınların beceri düzeylerinin gelişmesine ve istihdam olanaklarının artmasına destek çıkmak hedefimizdir. Bu da çeşitli konu başlıklarında mesleki ve beceri geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi, psikolojik ve kariyer destek danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, bölgedeki gençlerimizin ve kadınlarımızın iş gücü piyasasına daha etkin katılımları yönünde önemli birer adım olacaktır. Kadınlara, sosyal içerme ve istihdam alanlarında çalışan kamu kurumlarına, kooperatiflere, sosyal aktörlere yönelik düzenlenecek kapasite geliştirme programları da yerel düzeyde beşeri kapasitenin desteklenmesinde önemli fırsatlar sunacaktır."

Daha sonra fuarın açılışı yapıldı, kurulan stantlar gezildi.

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