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Güncel
İHA 10.07.2024 11:39

Niksar’da yerli patates hasadı yapıldı

Tokat’ta yerli patateslerin sökülme işlemi başladı.

Niksar’da yerli patates hasadı yapıldı

Tokat’ın önemli patates üretim merkezlerinden olan Niksar'da hasat sezonu başladı.

İlçeye bağlı Yolkonak beldesinde işçiler tarafından hasat edilen patatesler arazide toptancılara satılıyor. Niksar'da patates sökümünü yapan üretici Mehmet Şam, iyi bir hasat yaptıklarını belirterek; “Patatesi yetiştirdik, hasadımızı da yaptık 6 ton ürün elde ettik. Kalitesi de gayet iyi memnunuz ama bu sene ne yazık ki patates para etmedi. Geçen yıl tonunu 10 Bin den satmıştık bu sene maalesef 4 Bin 500 TL’den sattık. İşin aslı emeğimizin karşılığını bu sene alamadık” dedi.

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