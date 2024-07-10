Elazığ'da asayiş operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah ile kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karışan şüpheli şahıslar yakalanması için 6-7 Temmuz'da çalışma gerçekleştirildi. 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 2 pompalı tüfek, 4 kartuş ve 76 lyrca hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.