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Güncel
AA 10.07.2024 11:22

Elazığ'da asayiş operasyonu: 8 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da asayiş operasyonu: 8 tutuklama
[Arşiv]

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silah ile kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs olaylarına karışan şüpheli şahıslar yakalanması için 6-7 Temmuz'da çalışma gerçekleştirildi. 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Elazığ'da asayiş operasyonu: 8 tutuklama

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 54 fişek, 2 pompalı tüfek, 4 kartuş ve 76 lyrca hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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