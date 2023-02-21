Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niksar'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Hacılı köyünde Faruk Şahin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
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